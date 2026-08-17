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Kayserispor Kaptanı Semih Güler: Hedefimiz Tüm Maçları Kazanıp Şampiyon Olmak

Kayserispor Kaptanı Semih Güler: Hedefimiz Tüm Maçları Kazanıp Şampiyon Olmak
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Kayserispor kaptanı Semih Güler, ilk iki haftada alınan 6 puanın değerli olduğunu belirterek, taraftar desteğiyle tüm maçları kazanıp şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi. Sivasspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Güler, daha çok çalışarak Süper Lig'e yükselmek istediklerini vurguladı.

Kayserispor kaptanı Semih Güler; "Daha çok çalışacağız ve taraftarımızın desteği ile daha iyi noktalara geleceğiz" dedi.

TFF 1. Lig takımlarından Kayserispor'un kaptanı Semih Güler; ilk iki haftada alınan 6 puanın değerli olduğunu söyleyerek, tüm maçları kazanmak istediklerini ve şampiyonluğu yakalamak istediklerini kaydetti. Sivasspor ile oynayan ve 2-0 kazandıkları maçı değerlendiren Semih; "Bu sezon ilk kez taraftarımız önünde oynadık. Van galibiyeti sonrasında taraftarımızın önünde Sivasspor maçını da kazandık. İki maçta 6 puan çok değerli. Ancak yolumuz uzun. Hedefimiz tüm maçlarımızı kazanıp tekrar süper lige yükselmek. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz ve daha iyi noktalara gelmenin gayretini göstereceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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