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Kayserispor, Jakirovic ile 12 Maçta 24 Puan Topladı

Kayserispor, Jakirovic ile 12 Maçta 24 Puan Topladı
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Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde 12 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 24 puan topladı. Elde edilen bu başarı ile takım, ligde 12. sıraya yükseldi.

Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic idaresinde çıktığı 12 maçta hanesine 24 puan yazdırdı.

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Kayserispor, Boşnak teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde 24 puan topladı. Sinan Kaloğlu'nun yerine teknik direktörlük görevine getirilen Jakirovic ile 12 müsabakaya çıkan sarı kırmızılılar, 7 galibiyet 3 beraberlik alırken 2 kez yenilgi yüzü gördü. Rakip kaleye 20 gol atan sarı kırmızılılar, kalesinde ise 10 gol gördü.

Bu sonuçlardan sonra 40 puana ulaşan Kayserispor, rakipleri i12.sıraya yükseldi. Kayserispor'un Sergej Jakirovic idaresinde aldığı sonuçlar şöyle:

Kayserispor-Trabzonspor: 0-0

Kayserispor-Konyaspor: 3-2

Eyüpspor-Kayserispor: 1-1

Kayserispor-Göztepe: 1-0

Beşiktaş-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Başakşehir: 3-1

Gaziantep FK-Kayserispor: 1-0

Kayserispor-Hatayspor: 5-0

Adana DS-Kayserispor: 0-2

Kayserispor-Kasımpaşa: 1-0

Fenerbahçe-Kayserispor: 3-3

Kayserispor-Ç.Rizespor: 1-0 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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