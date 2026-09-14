Kayserispor-İstanbulspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında İstanbulspor'u sahasında 4-0 yenen Metro Holding Kayserispor'da teknik direktör Atila Gerin, liderliğe yükseldikleri için mutlu olduklarını ve zirvede kalmak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Gerin, aldıkları 4 gollü galibiyetin ardından oyuncularını mücadeleleri, ciddiyetleri ve ortaya koydukları futbol nedeniyle tebrik etti.

Takımının karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergilediğini belirten Gerin, müsabakada sayılmayan gollerinin de olduğunu ifade etti.

Mevcut durumlarını geliştirerek devam edeceklerini dile getiren Gerin, "Çocuklarımı hem mücadelelerinden hem ciddiyetlerinden hem ortaya koydukları oyundan dolayı tebrik ediyorum. Yukarıdaki puanı yakalayıp en azından gol averajıyla da olsa yukarıda kalabilmenin verdiği fırsatı değerlendirdiler. Hepsini yüreklerinden öpüyorum. Ayaklarına sağlık. İnşallah bunun üzerine koya koya devam edecekler." dedi.

Atila Gerin, milli arayı takımın eksiklerini gidermek açısından önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirterek, bu süreçte fiziksel ve sistemsel çalışmalar yaparak daha iyi bir Kayserispor ortaya koymayı hedeflediklerini söyledi.

Son maçta elde ettikleri galibiyetle liderliğe yükselme fırsatını değerlendirdiklerini dile getiren Gerin, şunları kaydetti:

"Bu bizim için bir fırsattı. Bu hafta sürprizlere çok açık bir haftaydı. Haftanın son maçını oynamamız sebebiyle bunların hepsini gördük. Bu bize iyi bir motivasyon oldu. İki farkla kazandığımız zaman liderliğe yükseleceğimizi biliyorduk. Çocuklar bu fırsatı kaçırmak istemediler. Çok şükür, rakibimize saygı duyarak elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyduk ve liderliğe yükseldik. Bu bizi mutlu ediyor. Zaten oralarda kalmak istiyoruz."

Genç oyuncuları takımın ve sistemin içerisinde tutmaya önem verdiğini aktaran Gerin, yeni transferlere de takıma uyum sağlamaları için süre vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Atila Gerin, galibiyetten dolayı taraftarlara teşekkür ederek, elde edilen sonucu onlara armağan ettiklerini ve taraftarları mutlu bir şekilde evlerine gönderdikleri için memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Taraftarların gelecek maçlarda stadı dolduracağına inandığına değinen Gerin, "Herkes nasıl stadı ve taraftarıyla gurur duyuyorsa biz de bunu yaşayacağız. Ben eminim. Şehrimize, taraftarımıza, yönetimimize, şehrin büyüklerine, belediye başkanlarına, milletvekillerine kim varsa hepsine güveniyorum. Kayseri şehrinin ayaklanacağından adım gibi eminim." ifadelerini kullandı.

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Pirali Ali ise rakiplerini aldığı galibiyetten dolayı tebrik ederek, mağlubiyetin kendileri için iyi bir ders olduğunu belirtti.

Kaynak: AA