Kayserispor ilk yenilgisini Bursaspor karşısında aldı
TFF 1. Lig'de mücadele eden Kayserispor, ligin 4. haftasında sahasında Bursaspor'a 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. Lige Vanspor, Sivasspor ve Iğdır FK galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 9 puanla liderlik koltuğunda otururken, bu yenilgiyle hem namağlup unvanını yitirdi hem de liderliği kaybetti. Kayserispor, bu sonuçla moralman zor bir döneme girerken, taraftarları takımın toparlanmasını bekliyor.
Kayserispor ligde 4. müsabakasında ilk mağlubiyetini aldı.
TFF 1. Lig'de mücadele eden Kayserispor ; ilk yenilgisini aldı. Ligin ilk üç haftasında oynadığı müsabakaları kazanmayı bilen sarı kırmızılılar, sahasında oynadığı 4. hafta maçını kaybetti. Lige Vanspor galibiyeti ile başlayan, sonrasında Sivasspor ve Iğdır FK müsabakalarını kazanarak 9 puana erişen sarı kırmızı ekip, sahasında Bursaspor'a 2-1 kaybetti.
Nağmağlupluk unvanını yitiren Kayserispor, liderlik koltuğundan da indi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı