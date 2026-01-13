Haberler

Kayserispor 19 Ocak'ta başlıyor

Kayserispor, Süper Lig'in ikinci yarısına Beşiktaş deplasmanında başlayacak. Karşılaşma 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ; 2026 yılı ilk resmi maçını deplasmanda oynayacak. Kayserispor, ikinci yarıya Beşiktaş deplasmanında başlıyor.

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Kayserispor, Beşiktaş'a konuk olacak. Zorlu karşılaşma 19 Ocak Pazartesi günü oynanacak. İstanbul'daki mücadele saat 20.00'de başlayacak. İlk 17 haftada 15 puan toplayan sarı kırmızılı ekip, sezonun ikinci yarısına 29 puana sahip Beşiktaş sınavıyla start verecek. - KAYSERİ

