Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı

Borsa İstanbul operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı

Güvenlik kamerasına bant atan isim de tutuklular arasında
Pervin Buldan üzüntüden çöktü

Pervin Buldan üzüntüden çöktü
Güney Kore: Rusya'daki 15 bin Kuzey Kore askerinin 600'ü öldürüldü

Putin'e destek için gönderdiği binlerce askerden Kim'i yıkan haber

Kayserispor, İç Sahada Altın Çağını Yaşıyor

Kayserispor, İç Sahada Altın Çağını Yaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, bu sezon iç sahada üst üste 6 maç kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Sarı Kırmızılılar, bu galibiyetlerle toplamda 18 puan topladı.

Kayserispor, tarihinde ikinci kez üst üste 6 iç saha maçı kazandı. Sarı Kırmızılılar, bu sezon peş peşe kazandığı maçlar ile hanesine 18 puan yazdırdı.

Kayserispor, bu sezon ilk kez sahasında rakiplerine karşı 6 maçlık üstünlük kurdu. Kayserispor, iç sahada üst üste 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Nurettin Açıkalın'ın başkanlığındaki, Boşnak teknik direktör Jakirovic yönetimindeki sarı kırmızılılar, sahasında Konyaspor (3-2), Göztepe (1-0), Başakşehir (3-1), Hatayspor (5-0), Kasımpaşa (1-0) ve Rizespor (1-0) maçlarını kazanarak hanesine 18 puan yazdırdı.

Kayserispor, 2005-2006 sezonunda Gençlerbirliği (2-0), Rizespor (3-1), Ankaraspor (2-1), Samsunspor (6-3), Konyaspor (1-0) ve Malatyaspor (2-0) engellerini kayıpsız aşarak sahasında 6 maçlık galibiyet serisini yakalamıştı. Sarı Kırmızılılar, o sezonu 51 puanla 5. sırada noktalamıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.