Kayserispor, hazırlık maçında MKE Ankaragücü ile berabere kaldı

Kayserispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında MKE Ankaragücü ile hazırlık maçı yaptı. Kayserispor tesislerinde oynanan hazırlık maçına Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, şu 11'le çıktı: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Nurettin, Ali Karimi, Bertolacci, Thiam, Kemen, Emrah, Mustafa. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise sahaya şu 11'le çıktı: Bahadır Han, Fırat Can, Sinan, Atakan, Yasin, Abdullah, Şahverdi, Pedro Filipe, Chatzigiavanis, Bedze, Eren.

Hazırlık maçının ikinci yarısında iki takım da 10 değişiklik yaptı. Kayserispor'da stoper Majid Hosseini dışında bütün oyuncular çıkarken; oyuna giren isimler şu şunlar oldu: Cenk Gönen, Uzodimma, Arif, Ramazan, Mane, Campanharo, Mensah, Cardosso, Gökhan ve Gavranovic. Ankaragücü'nde ise kaleci Bahadır Han'ın dışında bütün futbolcular değişirken; oyuna giren isimler şunlar: Atakan, Oğuz, Marlon, Mervan, Zahid, Federico, Abdullah, Ariyibi, Alperen, Lamine.