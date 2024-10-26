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Kayserispor, Hatayspor'u 1-0 Yenerek Kırılma Maçını Kazandı

Kayserispor, Hatayspor'u 1-0 Yenerek Kırılma Maçını Kazandı
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Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Hatayspor'u deplasmanda 1-0 yendikleri maçı değerlendirdi. Galip gelmenin ve gol yememenin önemli olduğunu belirten Kaloğlu, takımının gösterdiği mücadeleyi övdü ve bu galibiyetin baskının azalmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Kayserispor Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, deplasmanda Hatayspor'u 1-0 yendikleri maçla ilgili, "Galip gelmek ve gol yemeden bu karşılaşmayı bitirmek bizim için önemliydi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Mersin'de oynanan karşılaşmada Kayserispor, Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, oyuncularının çok iyi mücadele örneği gösterdiğini belirterek, takımını tebrik etti. Rakip takımın oyuncularını da tebrik eden Kaloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Karşılaşma sıcak bir havada oynandı. Her iki takım için de galibiyet çok önemliydi. Tabii ki biz uzun zamandır galip gelemeyen bir takımız ve bunun baskısını her hafta hissediyorduk. Bizim için kırılma maçı oldu. Açıkçası zaten galibiyet almak için geldik. Ona göre de stratejimizi belirledik, ona göre kurgumuzu belirledik ve dizilişimizi de değiştirdik. Başka bir formasyonda karşılaşmaya çıktık. Beni sevindiren taraf, oyuncu kardeşlerimin, benim onlardan istediklerimi sahaya yansıtmaya çalışmalarıydı. Maçın içinde de o boşlukları ve üçgenleri bulacağımızı düşünüyorduk. Sonuçta bir gol atarak galip geldik. Daha da fazla olabilir miydi? Evet, daha fazla da gol atabilirdik ama sonuçta 1-0 da olsa galip gelmek ve gol yemeden bu karşılaşmayı bitirmek bizim için önemliydi. Çocukların üstündeki bu baskının bir nebze kalktığını ve önümüzün daha da açıldığını düşünüyorum." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

mersin

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