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Kayserispor Genel Koordinatörü Parlak, görevini bıraktı

Kayserispor Genel Koordinatörü Parlak, görevini bıraktı
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KAYSERİSPOR forması ile önemli başarılar elde eden ve son olarak kulüp genel koordinatörü olarak görev yapan İlhan Parlak, görevinden ayrıldığını açıkladı.

KAYSERİSPOR forması ile önemli başarılar elde eden ve son olarak kulüp genel koordinatörü olarak görev yapan İlhan Parlak, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Sanal medya hesabından açıklama yaparak ayrılık kararını duyuran İlhan Parlak, "Kayserispor Genel Koordinatörlüğü görevine başlarken en büyük hedefim; kulübe güçlü bir kurumsal kimlik kazandırmak, sürdürülebilir bir yönetim anlayışı oluşturmak ve Kayserispor'u kişilere değil, işleyen bir sisteme bağlı hale getirecek projeleri hayata geçirmekti. Bu göreve gelmemde katkıları bulunan kardeşim Ahmet Dirgenali ve Kayserispor Başkanı Sayın Ali Çamlı'ya teşekkür ediyorum. Ancak görev sürecinde, kulübün yönetim anlayışı ve izlenecek yol konusunda Tufan Koç ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle, hedeflediğim çalışma düzenini sürdürmenin mümkün olmadığı kanaatine vardım. Bu doğrultuda, Kayserispor Genel Koordinatörlüğü görevimden kendi isteğimle istifa etmiş bulunuyorum. Görevim sona ermiş olsa da, çocukluğumdan beri gönül verdiğim Kayserispor'a desteğim bundan sonra da bir taraftar olarak aynı inanç ve samimiyetle devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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