Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam ediyor

Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam ediyor
Süper Lig ekibi Zecorner Kayserispor, Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yeni teknik direktör Erling Moe yönetiminde devam etti. Antrenman kar yağışı altında gerçekleştirildi.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 24'üncü haftada deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeni teknik direktörü Erling Moe yönetiminde, Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Kentte etkili olan kar yağışı altında yapılan antrenman, 5'e 2 pas ve baskı ile devam etti. Sarı-kırmızılı oyuncular, istasyon ve son vuruş çalışmalarının ardından çift kale maç yaparak sona erdirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
