Haberler

Zecorner Kayserispor, Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

Zecorner Kayserispor, Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekibi Zecorner Kayserispor, Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, ısınma, pas, baskı ve son vuruş çalışmaları ile devam etti.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 24'üncü haftada deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik sorumlu Muhammed Türkmen yönetiminde, Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas ve baskı ile devam eden antrenmanı sarı-kırmızılı oyuncular, istasyon ve son vuruş çalışmalarının ardından çift kale maç yaparak sona erdirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor

Açıklaması Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Oraya saldırmaya çalışıyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı

Hakemlerin bu pozisyonda konuştuğu her şey açıklandı
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı

Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Fenerbahçe'de kırmızı alarm

Fenerbahçe'de kırmızı alarm
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Luciano Spalletti, Galatasaray karşısında turun anahtarını açıkladı

Spalletti: Yarın Galatasaray'a karşı...
Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor

Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor