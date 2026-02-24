Zecorner Kayserispor, Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Süper Lig ekibi Zecorner Kayserispor, Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, ısınma, pas, baskı ve son vuruş çalışmaları ile devam etti.
Teknik sorumlu Muhammed Türkmen yönetiminde, Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas ve baskı ile devam eden antrenmanı sarı-kırmızılı oyuncular, istasyon ve son vuruş çalışmalarının ardından çift kale maç yaparak sona erdirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı