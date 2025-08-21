Kayserispor - Galatasaray Maçının Hakemi Alper Akarsu

Kayserispor - Galatasaray Maçının Hakemi Alper Akarsu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Zecorner Kayserispor ile Galatasaray maçını Ankara Bölgesi Hakemi Alper Akarsu yönetecek. Maçta yardımcı hakemler Deniz Acarer Özaral ve Mehmet Kısal olacak, dördüncü hakem ise Fatih Tokail olarak belirlendi.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Zecorner Kayserispor ile Galatasaray maçını Alper Akarsu yönetecek.

Süper Lig'in 3. haftasında Kayseri'de oynanacak Zecorner Kayserispor - Galatasaray maçında Ankara Bölgesi Hakemi Alper Akarsu düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Alper Akarsu'ya bu maçta Deniz Acarer Özaral ve Mehmet Kısal yardımcılık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Fatih Tokail görevlendirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Tuz Gölü havzasındaki tarlada karbondioksit çıkışı: Bu oluşum Türkiye'de tek

Bu oluşum Türkiye'de tek! Yer altından fışkırıp etrafa yayılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor

Valilik şikayetler sonrası düğmeye bastı! O stantlar kaldırılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.