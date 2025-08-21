Kayserispor - Galatasaray Maçının Hakemi Alper Akarsu

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Zecorner Kayserispor ile Galatasaray maçını Alper Akarsu yönetecek.

Süper Lig'in 3. haftasında Kayseri'de oynanacak Zecorner Kayserispor - Galatasaray maçında Ankara Bölgesi Hakemi Alper Akarsu düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Alper Akarsu'ya bu maçta Deniz Acarer Özaral ve Mehmet Kısal yardımcılık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Fatih Tokail görevlendirildi. - KAYSERİ