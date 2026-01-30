Haberler

Zecorner Kayserispor'da Galatasaray maçı mesaisi

Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ederken, antrenmanlarda taktik çalışmalarına odaklandı.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor,deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti.

Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 20'nci hafta maçında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Radomir Djalovic yönetiminde, Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular istasyon ve son vuruş çalışmalarının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı sona erdirdi. Sarı-kırmızılı takım, ayrıca Galatasaray maçının taktiğini de çalıştı. İç Anadolu ekibi Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından İstanbul'a hareket edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500

