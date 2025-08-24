Kayserispor, Galatasaray'a Farklı Yenildi: 0-4

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, -

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Alper Akarsu, Deniz Caner Özaral, Mehmet Kısal

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit- Gökhan Sazdağı, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan Toköz (Dk. 60 Ackah), Ramazan Civelek (Dk. 70 Mane), Mendes, Benes (Dk. 70 Ali Karimi), Opoku (Dk. 60 Tuci), Cardoso

GALATASARAY: Günay Güvenç, Sallai (Dk. 79 Metehan Baltacı), Davinson, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Torreira (Dk. 86 Berkan Kutlu), Sara (Dk. 72 İcardi), Sane, Yunus Akgün (Dk. 79 Zaniolo), Jakobs (Dk. 72 Kaan Ayhan), Osimhen

GOLLER: Dk. 36, Dk 46 Eren Elmalı, Dk.86 Osimhen, 90+1 Sane ( Galatasaray )

SARI KARTLAR: Cardoso, Gökhan Sazdağı ( Kayserispor ), Sara, Günay Güvenç ( Galatasaray )

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Kayserispor sahasında konuk ettiği son şampiyon Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından 1 maç eksiği olan Kayserispor 1 puanda kalırken, Süper Lig'de çıktığı son 9 maçta sahasında kaybetmeyen ev sahibi Kayserispor'un iç sahada kaybetmeme serisi ise sona erdi.

9'uncu dakikada ceza sahası yayının 5 metre dışından Toreira'nın sert şutu kale direğinde patlayarak, oyun alanına geri döndü.

15'inci dakikada kullanılan Kayserispor köşe vuruşunda hava topuna yükselen Denswıl'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

22'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Mendes, Abdulkerim'e şık bir çalım atarak, topu Galatasaray ceza sahasına gönderdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Opoko'nun vuruşunda meşin yuvarlak Galatasaray savunmasında kaldı.

25'inci dakikada orta alanda Kayserispor'un kaptırdığı top sonrası Galatasaray kontra atağa çıktı. Seri çalımlarla Kayserispor cezasına topu taşıyan Yunus Akgün'ün sol ayağı ile yaptığı vuruşta top oyun alanının dışına çıktı.

26'ncı dakikada Sara'nın havalandırarak, Kayserispor ceza sahasına gönderdiği topta, Osimhen'in kafa vuruşu kaleci Bilal'de kaldı.

27'nci dakikada Yunus Akgün'ün ara pasına hareketlenen Sane'nin vuruşunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı yere uzanarak kontrol etti ve kalesini gole kapadı.

30'uncu dakikada Kayserispor savunmasından seken topta ceza sahası içinde topu kontrol eden Osimhen'in dönerek yaptığı vuruşta kaleci Bilal topu kornere çeldi. Karşılaşmanın hakemi yardımcısının uyarısı ile Osimhen'in topu eli ile kontrol ettiğini gerekçe göstererek, korner kararını iptal etti.

36'ncı dakikada gelişen Galatasaray kontra atağında Yunus Akgün seri çalımlarla topu Kayserispor ceza sahasına taşıdı. Ceza sahası yayının hemen dışından Sane'yi hareketlendiren Yunus'un ara pasında topla buluşan Sane'nin vuruşu kaleci Bilal'den döndü. Dönen topa hareketlenen Eren Elmalı sert şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 0-1

38'inci dakikada Kayserispor'un kullandığı köşe vuruşunda Denswııl'in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

42'nci dakikada Benes'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Günay, doksana giden topu kornere çeldi.

43'üncü dakikada Sane'nin ceza sahası içinde yaptığı seri çalımlar sonrası Denswıll, ön direkte topa müdahale ederek, kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

46'ncı dakikada Sane'nin yaptığı ortada ceza sahası içinde topa yükselen Eren Elmalı'nın kafa vuruşunda top yeniden ağlarla buluştu : 0-2

56'ncı dakikada Carole'un sol kanattan gönderdiği topta Galatasaray savunması araya girerek topu kornere gönderdi.

58'nci dakikada Mendes'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top oyun alanının dışına gitti.

59'uncu dakikada Cardoso'nun gönderdiği topa ceza sahası içinde hareketlenen Mendes dokunamadı.

70'nci dakikada Cardoso'nun indirdiği topun gelişine sert vuran Mendes'in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden oyun alanının dışına çıktı.

72'nci dakikada Eren Elamlı ile ver kaç yapan Yunus Akgün'ün sert şutu kale direğinin hemen sağından auta gitti.

74'üncü dakikada Sane'nin hareketlendirdiği Yunus Akgün'ün ceza sahası içinde sağ çaprazdan yatığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üstünden oyun alanının dışına çıktı.

75'inci dakikada orta sahadan gönderilen topta sol kanatta bomboş olan Cardoso meşin yuvarlağı Galatasaray ceza sahası içine taşıdı. Sol çaprazdan Cardoso'nun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

86'ncı dakikada Zaniolu'nun sol kanattan gönderdiği topa hareketlenen Osimhen, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-3.

90+1'inci dakikada Sane'nin ceza sahası yayının hemen dışında yerden yaptığı sert vuruşta Kayserispor savunmasına da çarpan top fileleri havalandırdı ve fark 4'e yükseldi: 0-4.

Karşılaşma, konuk ekip Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.