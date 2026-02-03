Haberler

Galatasaray, Kayserispor'a yine 4 gol attı

Galatasaray, Kayserispor'a yine 4 gol attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor, Süper Lig'in 20. haftasında lider Galatasaray'a konuk oldu ve sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. İlk yarıda da benzer bir sonuç alan Kayseri temsilcisi, ligin en fazla gol yiyen takımı konumunda.

Kayserispor, Süper Lig'in ilk yarısında olduğu gibi Galatasaray'a yine 4 golle mağlup oldu.

Süper Lig'in 20. haftasında lider Galatasaray'a konuk olan Kayserispor, sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Ligin en fazla gol yiyen takımı olarak dikkat çeken Kayseri temsilcisi, rakibine yine 4 golle boyun eğdi. Kayserispor ligin ilk yarısında sahasında oynadığı maçta da Galatasaray'a 4-0 kaybetmişti.

Sarı kırmızılı ekip, bu sezon Beşiktaş'a, Trabzonspor'a ve Fenerbahçe'ye karşı da 4 gollü yenilgi yaşadı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sapığa bak sen! Denize giren 2 genç kızı gizlice kayda aldı

Sapığa bak sen! Selfie çeker gibi yapıp gizlice kayda aldı
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular

"Gençlik nereye gidiyor?" dedirten görüntü
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler

Fatih Ürek'in ailesinden büyük rezillik! Ölmeden neler yapmışlar neler
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Sapığa bak sen! Denize giren 2 genç kızı gizlice kayda aldı

Sapığa bak sen! Selfie çeker gibi yapıp gizlice kayda aldı
Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı

Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı
Fenerbahçe'nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu

İki kötü haber birden! Bitti denilen transferler iptal oldu