Galatasaray, Kayserispor'a yine 4 gol attı
Süper Lig'in 20. haftasında lider Galatasaray'a konuk olan Kayserispor, sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Ligin en fazla gol yiyen takımı olarak dikkat çeken Kayseri temsilcisi, rakibine yine 4 golle boyun eğdi. Kayserispor ligin ilk yarısında sahasında oynadığı maçta da Galatasaray'a 4-0 kaybetmişti.
Sarı kırmızılı ekip, bu sezon Beşiktaş'a, Trabzonspor'a ve Fenerbahçe'ye karşı da 4 gollü yenilgi yaşadı. - KAYSERİ
