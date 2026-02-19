Haberler

Zecorner Kayserispor'dan operasyonda yaralanan özel harekat polisine ziyaret

Zecorner Kayserispor'dan operasyonda yaralanan özel harekat polisine ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zecorner Kayserispor futbol takımı oyuncuları, bir operasyonda yaralanan özel harekat polisi komiseri Erol Bilen Kaplan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor forması giyen Furkan Soyalp, Semih Güler ve Mehmet Eray Özbek kentte suç örgütlerine yönelik operasyonda şüphelilerden birinin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan özel harekat polisi komiser Erol Bilen Kaplan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 13 Şubat'ta düzenlediği operasyonda şüphelilerden birinin 2 el ateş açması sonucu Erol Bilen Kaplan isimli özel harekat polisi, ayağından yaralandı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Kaplan, taburcu edildi. Zecorner Kayserispor Başkan Yardımcısı ve sarı-kırmızılı takımda forma giyen Furkan Soyalp, Semih Güler ve Mehmet Eray Özbek, polis memuru Kaplan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. İç Anadolu ekibinin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkan Yardımcımız Süleyman Akın ile futbolcularımız Furkan Soyalp, Semih Güler ve Mehmet Eray Özbek; 13.02.2026 sabah saatlerinde, Polis Özel Harekat ekiplerimizce gerçekleştirilen operasyonda yaralanan kıymetli Komiserimiz Erol Bilen Kaplan'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret