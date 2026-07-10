Kayserispor'un forveti German Onugkha takıma katıldı.

Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele verecek olan Kayserispor, forvetine kavuştu. 6 Temmuz'da sarı kırmızılı takıma katılması beklenen Rus uyruklu forvet, 9 Temmuz itibariyle Kayseri'ye geldi ve Erciyes Yüksek İrtifa Kamp merkezindeki takımın çalışmalarına iştirak etti.

Geride kalan sezon 28 maçta görev alıp 8 gol atan 30 yaşındaki oyuncunun antrenmanda neşeli olduğu gözlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı