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Kayserispor forvetine kavuştu

Kayserispor forvetine kavuştu
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TFF 1. Lig'de mücadele edecek Kayserispor, Rus forvet German Onugkha'yı kadrosuna kattı. 30 yaşındaki oyuncu, Kayseri'ye gelerek takımın kamp çalışmalarına başladı.

Kayserispor'un forveti German Onugkha takıma katıldı.

Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele verecek olan Kayserispor, forvetine kavuştu. 6 Temmuz'da sarı kırmızılı takıma katılması beklenen Rus uyruklu forvet, 9 Temmuz itibariyle Kayseri'ye geldi ve Erciyes Yüksek İrtifa Kamp merkezindeki takımın çalışmalarına iştirak etti.

Geride kalan sezon 28 maçta görev alıp 8 gol atan 30 yaşındaki oyuncunun antrenmanda neşeli olduğu gözlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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