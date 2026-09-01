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Kayserispor, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Kayserispor, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 5'inci haftada yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde yapılan antrenman, ısınma, pas, baskı ve taktik çalışmalarıyla sona erdi. İç Anadolu ekibi, akşam saatlerinde İstanbul'a hareket edecek.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 5'inci haftada deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.

1'inci ligde ilk 3 haftayı namağlup geçiren ve bu hafta sahasında konuk ettiği Bursaspor'a 2-1 mağlup olarak ilk mağlubiyetini alan Kayserispor, 5'inci haftada yarın saat 20.00'de deplasmanda Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bugün sabah yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından yapılan taktik çalışması ile sona erdi.

İç Anadolu ekibi akşam saatlerinde tarifeli uçakla İstanbul'a hareket ederek, maç saatini bekleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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