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Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

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TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 5'inci haftada deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 5'inci haftada deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

1'inci ligde ilk 3 haftayı namağlup geçiren ve bu hafta sahasında konuk ettiği Bursaspor'a 2-1 mağlup olarak ligdeki ilk mağlubiyetini alan Kayserispor, 5'inci haftada 2 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de deplasmanda Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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