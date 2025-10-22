Kayserispor, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Zecorner Kayserispor, hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Radomir Dalovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kayserispor, 24 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Papara Park Stadı'nda Fatih Karagümrük'e konuk olacak.