Kayserispor, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Zecorner Kayserispor, teknik direktör Radomir Dalovic yönetiminde antrenmanlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaparak mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Zecorner Kayserispor, hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Radomir Dalovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.
Sarı-kırmızılılar, mücadelenin hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Kayserispor, 24 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Papara Park Stadı'nda Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor