Kayserispor, Faslı Yıldızı Kadrosuna Kattı
Kayserispor, Faslı orta saha oyuncusu Youssef Ait Bennasser ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki oyuncu Kayseri'ye gelerek transferini gerçekleştirdi.
Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Faslı orta saha oyuncusu Youssef Ait Bennasser, Kayseri'ye geldi.
Sarı-kırmızılı ekibin bir transferi daha Kayseri'ye geldi. Kayserispor, son olarak Samsunspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı-kırmızı atkı ile objektiflere poz veren Bennasser'in ise oldukça mutlu olduğu görüldü. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor