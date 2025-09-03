Kayserispor, Faslı Yıldızı Kadrosuna Kattı

Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Faslı orta saha oyuncusu Youssef Ait Bennasser, Kayseri'ye geldi.

Sarı-kırmızılı ekibin bir transferi daha Kayseri'ye geldi. Kayserispor, son olarak Samsunspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı-kırmızı atkı ile objektiflere poz veren Bennasser'in ise oldukça mutlu olduğu görüldü. - KAYSERİ