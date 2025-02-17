Kayserispor, Eyüpspor ile Berabere Kaldı: Attamah Son Dakikada Kurtarıcı Oldu

Süper Lig'de Kayserispor'un berabere kaldığı Eyüpspor maçında Attamah, takımına 1 puanı getiren golü attı. Attamah bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşan Kayserispor, müsabakanın son dakikaları içerisinde attığı golle 1 puanı aldı. Dakikalar 90+2'yi gösterirken, kafa golü ile takımını mağlubiyetten kurtaran Joseph Attamah, bu sezonki ilk golünü attı. Zaman zaman oynadığı futbol ile eleştirilerin odağına gelen Attamah, Eyüpspor maçında sergilediği başarılı futbolunu attığı golle taçlandırdı. Bu sezon Kayserispor forması altında 18 Süper Lig maçında görev yapan ve bin 469 dakika oyunda kalan Attamah, 2 sarı kart 2 kırmızı kart görmüştü.

Ganalı futbolcu, geçen sezon da Kayserispor forması altında 1 gol atmıştı. - KAYSERİ