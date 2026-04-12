Kayserispor Moe ile kazanamıyor

Kayserispor, Norveçli teknik direktör Erling Moe ile çıktığı 6 lig maçında yalnızca 1 galibiyet alarak taraftarlarını üzüyor. Küme düşme hattında yer alan Kayserispor, 4 puan toplayabildi ve sadece 3 gol atarken 11 gol yedi.

Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan Kayserispor, bir türlü istediği sonuçlara imza atamıyor. Bu sezona Alman teknik direktör Markus Gisdol ile başlayan, sonrasında Radomir Djalovic ile devam eden, en son olarak da Erling Moe ile lig yarışı sürdüren Kayserispor, bir türlü istediği puanlar toplayamıyor.

Norveçli teknik direktör Erling Moe ile 6 lig maçına çıkan sarı kırmızılılar, sadece 1 kez kazanabildi. Rakiplerine karşı 4 kez kaybeden, 1 kez de berabere kalan Kayserispor 4 puan topladı. Bu maçlarda sadece 3 gol atan Kayserispor, kalesinde ise 11 gol gördü.

Taraftarların da tepki gösterdiği, istifaya davet ettiği teknik direktör Moe'nin Kayserispor'un başında çıktığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Gençlerbirliği-Kayserispor: 0-0

Kayserispor-Trabzonspor: 1-3

Samsunspor-Kayserispor: 2-1

Kayserispor-Karagümrük: 1-0

Kasımpaşa-Kayserispor: 2-0

Kayserispor-Fenerbahçe: 0-4 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
