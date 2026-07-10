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Kayserispor, Erciyes kampında hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, Erciyes kampında hazırlıklarını sürdürüyor
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Kayserispor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi. Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda pas, baskı ve taktik çalışmaları yapıldı. Kamp 14 Temmuz'a kadar sürecek.

KAYSERİSPOR, yeni sezon hazırlıklarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor.

Kayserispor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi. Sarı-kırmızılı ekip, kampın altıncı gününde sahaya çıkarak antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde basına kapalı olarak yapılan idmanda futbolcular, ısınma çalışmalarıyla başladıkları antrenmanda daha sonra pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Kayserispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erciyes kampında hazırlıklarını 14 Temmuz'a kadar sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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