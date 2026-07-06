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Kayserispor, Erciyes kampında güç depoluyor

Kayserispor, Erciyes kampında güç depoluyor
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Kayserispor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor. Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda futbolcular, pas ve son vuruş çalışmaları yaptı.

KAYSERİSPOR, yeni sezon hazırlıklarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor.

Kayserispor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi. Sarı-kırmızılı ekip, kampın dördüncü gününde sahaya çıkarak antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde basına kapalı olarak yapılan idmanda futbolcular, ısınma çalışmalarıyla başladıkları antrenmanda daha sonra pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmaları gerçekleştirdi.

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes kampında sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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