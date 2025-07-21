Kayserispor, Dorukhan Toköz ile Anlaştı
Kayserispor, tecrübeli futbolcu Dorukhan Toköz ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Transfer tahtası açılmadığı için resmi imza bekleniyor. Toköz, geçen sezon Eyüpspor'da 22 maçta görev aldı.
Kayserispor, tecrübeli futbolcu Dorukhan Toköz ile anlaşmaya vardı.
Kayserispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Henüz transfer tahtası açılmayan Kayseri ekibi, 4 oyuncu ile söz kesti. Aaron Opoku, Joao Mendes ve Burak Kapacak ile anlaşan sarı-kırmızılılar, son olarak Dorukhan Toköz ile el sıkıştı. Eskişehirspor, Beşiktaş, Trabzonspor ve Adana Demirspor takımlarda forma giyen 29 yaşındaki Dorukhan, geçen sezon Eyüpspor ile 22 maça çıktı.
2 yıllık anlaşmaya varılan Dorukhan Toköz, transfer yasağının kalkmasıyla resmi sözleşmeye imza atacak. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor