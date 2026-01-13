Haberler

Zecorner Kayserispor'un yeni transferi Ronael Pierre-Gabriel kente geldi

Zecorner Kayserispor'un yeni transferi Ronael Pierre-Gabriel kente geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Dinamo Zagreb'ten sağ bek Ronael Pierre-Gabriel'i kadrosuna kattı. 27 yaşındaki Fransız futbolcu Kayseri'ye gelerek taraftarlar tarafından karşılandı.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un, Dinamo Zagreb'ten kadrosuna kattığı Fransız sağ bek Ronael Pierre-Gabriel, Kayseri'ye geldi.

Ligin ikinci yarısı hazırlıklarını Antalya Belek'te yaptığı kampla tamamlayan Kayserispor'da takıma yeni transferler katılmaya devam ediyor. İç Anadolu ekibi son olarak Dinamo Zagreb forması giyen sağ bek Ronael Pierre-Gabriel'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takımın prensip anlaşmasına vardığı 27 yaşındaki Fransız futbolcu Kayseri'ye geldi. Gabriel, kentte bir grup Kayserispor taraftarı tarafından karşılanırken, sarı-kırmızılı takımın taraftar grubu Kapalı Kale'de sanal medya hesabından Ronael Pierre-Gabriel'e hoş geldin paylaşımı yaptı. Taraftar grubunun sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni transferimiz Ronael Pierre-Gabriel şehrimize gelmiştir. Oyuncumuza şanlı Kayserispor forması altında nice başarılar diliyoruz. Büyük Kayserispor camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

Trump'tan İran'daki gösterileri daha da alevlendirecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular

Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numarasını bantla yaptılar
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Süper Lig ekibinin başına geçti
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı