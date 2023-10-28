Kayserispor, deplasmanda ilk galibiyetini alarak 3 puanı hanesine yazdırdı

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek sezonun ilk deplasman galibiyetini elde etti. Sarı kırmızılılar, 16 puanla haftayı tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligdeki dördüncü galibiyetini alırken deplasmanda ise ilk kez kazandı.

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakayı sarı kırmızılılar 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Bu sezon deplasmanda ilk galibiyetini alan sarı kırmızlılar puanını 16'ya çıkarttı. Atakaş Hatayspor'u Burak Bekaroğlu ve Boa Morte'nin golleri ile yenen Kayserispor 10. haftayı 3 puanla kapatmanın sevincini yaşıyor.

Sarı kırmızılı takım ligde 10. hafta sonunda 16 puan topladı. Kayserispor ligin 11. haftasında evinde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ