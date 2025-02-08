AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak

Kar geri geliyor, bu tarihten itibaren donacaksınız
Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi

Mirasın ardından şimdi de yeni kriz patlak verdi
100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!

100 dönümlük tarlasını yerle bir etti! Gerekçesi çıldırtacak cinsten
Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu

Eski ülkü ocakları başkanı ölü bulundu

Kayserispor'dan Uzun Süre Sonra Gelen Galibiyet

Kayserispor'dan Uzun Süre Sonra Gelen Galibiyet
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenerek galip gelen Bellona Kayserispor'un başkanı Nurettin Açıkalın, şehirde bayram havası olduğunu ve güzel bir oyun sergilediklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenen Bellona Kayserispor'da başkan Nurettin Açıkalın, uzun süre sonra gelen galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Açıkalın, maçın ardından stat çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, şehirde bir bayram havası olduğunu ve güzel oyun oynadıklarını ifade etti.

Kayserispor'un çok değerli olduğunu anlatan Açıkalın, şunları kaydetti:

"Geçen haftadaki Trabzonspor maçında da söyledim. Kazanmış bir takım edası vardı. Bugün de bunu taçlandırdık. Seyircimize bu mutluluğu tattırdığımız için çok mutluyuz. Güzel ve değerli bir üç puan oldu. Biz kötü bir takım değiliz. Çok güzel oyun oynuyoruz. Birlik olduğumuz sürece de bu oyunumuz devam eder. Kayserispor gerçekten çok değerli. Şehirdeki havayı görüyoruz bir bayram havası var. Bunu da sağlayabilen yegane elimizdeki değerimiz. Şehrimiz gerektiği kadar da sahip çıkıyor. Buradan ben herkese teşekkür ediyorum. Umarım Eyüpspor maçından da 3 puanla geliriz diyorum. Taraftarımızın da dediği gibi enflasyon düşer, her şey düşer Kayserispor düşmez."

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ve Kayserispor'un layık olduğu yere geleceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Spor
img

Nereden nereye! Yeni takımını duyunca şaşıracaksınız
img

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı
img

CHP'nin adaylık kararı muhalefette kriz çıkardı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendi

Kartal'ın aylar süren hasreti bitti
Bütün ülke Serdar Dursun'u konuşuyor: Gol sevinci olay oldu

Gol sevinci olay oldu
Araçta sigara içen taksi şoförü, pişkinliğiyle pes dedirtti

"Takside sigara içmeyin" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı
Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı
Yöneticiler sahaya daldı: Herkes Süper Lig'de iptal edilen bu golü konuşuyor

Herkes Süper Lig'de iptal edilen bu golü konuşuyor
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.