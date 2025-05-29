Kayserispor'dan Jakirovic için sert açıklama: Bu saatten sonra gelse dahi almayız
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Sergej Jakirovic'in Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile görüştüğünü doğruladı ve ''Bu saatten sonra Jakirovic Kayserispor'a gelse dahi almayız. Bitti bu iş.'' şeklinde sert bir çıkış yaptı.
İngiltere Championship ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak adına teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir ismi getiriyor.
JAKIROVIC İLE ANLAŞMAYA VARILDI
Hull City, teknik direktör arayışında Kayserispor'un başında başarılı bir performans sergileyen Bosnalı teknik adam Sergej Jakirovic ile görüşmelere başladıktan kısa süre içerisinde anlaşmaya vardı.
KAYSERİSPOR'DAN SERT AÇIKLAMA
Konuya ilişkin Kayserispor cephesinden bir açıklama yapıldı. Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Jakirovic ile ilgili çıkan haberleri doğrularken sert bir çıkışta bulundu. Açıkalın, Bosnalı hocayı eleştirerek, "Bu saatten sonra Jakirovic Kayserispor'a gelse dahi almayız. Bitti bu iş." sözlerini sarf etti.