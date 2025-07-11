Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe cevabı

Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe cevabı
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Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Gökhan Sazdağı ile ilgili olarak Fenerbahçe'den bir teklif almadıklarını belirtti. Nurettin Açıkalın, yaptığı açıklamada, "Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe'den tarafımıza gelen resmi teklif yok.'' dedi.

İsmi sık sık Fenerbahçe ile anılan Kayserisporlu futbolcu Gökhan Sazdağı için resmi bir açıklama gelerek dedikodulara son verildi.

''FENERBAHÇE'DEN TEKLİF YOK''

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, transfer gündemlerine dair Radyospor'da açıklamalarda bulundu. Açıkalın, Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe'den teklif almadıklarını söyledi.

Nurettin Açıkalın açıklamasında, "Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe'den tarafımıza gelen resmi teklif yok. TFF Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kulüp başkanlarıyla birlikteydik, bu konu hiç konuşulmadı. Gökhan camiamız için değerli bir futbolcu, kaptanımız. Gökhan için belirlediğimiz bonservis var, şu anda bunu açıklayamam." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Kayserispor'da geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan 30 yaşındaki Gökhan Sazdağı, bu karşılaşmalarda 4 asist yapma başarısı göstermişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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