Kayserispor'dan 6 Futbolcuya Milli Davet
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da 6 futbolcu milli takıma çağrıldı. Genç futbolcu Kayra Cihan U19 Milli Takımı'na, yabancı futbolcular ise kendi ülkelerinin milli takımlarına katılacak.
Süper Lig'de mücadele edilen Kayserispor'da 6 futbolcuya milli davet geldi. Genç futbolcu Kayra Cihan U19 Milli Takımı'na çağrılırken, yabancı futbolcular Majid Hosseini (İran), Carlos Mane (Gine Bissau), Lszl Bénes (Slovakya), Indrit Tuci (Arnavutluk) ve Stefano Denswil (Surinam) de ülke milli takım kamplarına katılacak. - KAYSERİ
