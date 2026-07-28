Haberler

Kayserispor'da yeni sezon mesaisi sürüyor

Kayserispor'da yeni sezon mesaisi sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ sezon hazırlıkları kapsamında 1'inci etap çalışmalarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tamamlayan Kayserispor, kulüp tesislerinde 2'nci etap çalışmalarına devam ediyor.

YENİ sezon hazırlıkları kapsamında 1'inci etap çalışmalarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tamamlayan Kayserispor, kulüp tesislerinde 2'nci etap çalışmalarına devam ediyor.

Kayserispor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girmişti. Sarı-kırmızılı ekip, 3 Temmuz'da başladığı 1'inci etap kamp çalışmalarını, 13 Temmuz'da İran U-23 takımı ile oynadığı ve sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldığı hazırlık karşılaşmasıyla tamamladı. İç Anadolu ekibinde futbolculara verilen 3 günlük iznin ardından 16 Temmuz'da 2'nci etap çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına Recep Mamur Tesisleri'nde bugün teknik direktör Atila Gerin yönetiminde devam ederken, yapılan antrenmanda futbolcular ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarının ardından yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor

Orta Doğu ülkesi kaynıyor! Sokaklar ateşe verilmeye başlandı
Bakan imzalamayı reddetti, Irak başbakanı anında müdahale etti

Bakan imzalamayı reddetti, başbakan anında müdahale etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu

Daha 2 yaşındaydı! Annesinin feryatları kahretti
Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye

Yılda 37 milyon dolar kazanan Alperen'den servet değerinde jest
Melek Mosso'ya Seren Serengil'den olay sözler: Sadece şarkı söyle

Bu görüntülerine ünlü ismin tepkisi olay: Sadece şarkı söyle
Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bahar Feyzan’ın 'mastürbasyon' çıkışı olay oldu

"Mastürbasyon" çıkışı olay oldu
Türkiye'nin 10 yıldır kullandığı kalıcı yaz saati uygulaması Trump'ın da radarında

Türkiye'nin 10 yıldır kullandığı uygulama Trump'ın da radarında