Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
AA - Sercan Küçükşahin - Spor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.
AA / Sercan Küçükşahin - Spor