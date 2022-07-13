Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı. Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına akşam yapacağı idmanla devam edecek. AA / Sercan Küçükşahin - Spor Çağdaş Atan Kayserispor Spor Haberler

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