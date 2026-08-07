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Kayserispor'un FIFA Transfer Yasağı Kalktı

Kayserispor'un FIFA Transfer Yasağı Kalktı
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Kayserispor, FIFA tarafından geçmiş dönem borçları nedeniyle uygulanan geçici transfer yasağının, tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve dosyaların tamamlanması sonucu resmen kaldırıldığını açıkladı.

KAYSERİSPOR'a FIFA tarafından geçmiş dönem borçlarına ilişkin uygulanan geçici transfer yasağı kalktı.

Kayserispor tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz hakkında FIFA tarafından geçmiş dönem borçlarına ilişkin uygulanan geçici transfer yasağına konu olan tüm yükümlülükler kulübümüzce yerine getirilmiştir. Söz konusu transfer yasağına esas teşkil eden FIFA nezdindeki tüm dosyalara ilişkin süreçler tamamlanmış olup, kulübümüzün transfer yasağı resmen kaldırılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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