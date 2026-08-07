Kayserispor'un FIFA Transfer Yasağı Kalktı

KAYSERİSPOR'a FIFA tarafından geçmiş dönem borçlarına ilişkin uygulanan geçici transfer yasağı kalktı.

Kayserispor tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz hakkında FIFA tarafından geçmiş dönem borçlarına ilişkin uygulanan geçici transfer yasağına konu olan tüm yükümlülükler kulübümüzce yerine getirilmiştir. Söz konusu transfer yasağına esas teşkil eden FIFA nezdindeki tüm dosyalara ilişkin süreçler tamamlanmış olup, kulübümüzün transfer yasağı resmen kaldırılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı