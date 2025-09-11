Kayserispor'da Sakatlıklar: Hosseini ve Bayazıt Göztepe Maçında Yok

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Majid Hosseini ve kaleci Bilal Bayazıt ligin 5. haftasında oynanacak olan Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Majid Hosseini ve Bilal Bayazıt'ın durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Kayserispor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Majid Hosseini'nin sağ ayak aşil tendonunda tendon enflamasyonu sebebiyle tedavi süreci devam etmektedir. Bilal Bayazit'in Kocaelispor maçında eline aldığı darbe sonucu yapılan kontrollerde sağ elinde nondeplase kırık tespit edilmiş olup tedavi süreci devam etmektedir." - KAYSERİ