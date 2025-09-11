Haberler

Kayserispor'da Sakatlıklar: Hosseini ve Bayazıt Göztepe Maçında Yok

Kayserispor'da Sakatlıklar: Hosseini ve Bayazıt Göztepe Maçında Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Majid Hosseini ve kaleci Bilal Bayazıt, ligin 5. haftasında oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek. Hosseini'nin aşil tendonunda enflamasyon, Bayazıt'ın ise sağ elinde kırık tespit edildi.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Majid Hosseini ve kaleci Bilal Bayazıt ligin 5. haftasında oynanacak olan Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Majid Hosseini ve Bilal Bayazıt'ın durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Kayserispor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Majid Hosseini'nin sağ ayak aşil tendonunda tendon enflamasyonu sebebiyle tedavi süreci devam etmektedir. Bilal Bayazit'in Kocaelispor maçında eline aldığı darbe sonucu yapılan kontrollerde sağ elinde nondeplase kırık tespit edilmiş olup tedavi süreci devam etmektedir." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım

Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekin Mert Daymaz'dan banyodaki dans videosuna sert tepki: Kirli zihniyetlerinizi sorgulayın

Görüntüler sızdı, tepkilerin odağındaki ünlü isim sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.