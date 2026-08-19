Haberler

Kayserispor, Iğdır FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, Iğdır FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor, Trendyol 1. Lig 3. haftada Iğdır FK ile Cumartesi günü Ankara Aktepe Stadyumu'nda saat 19.00'da oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Atila Gerin yönetiminde devam etti. Antrenmanda pas, dar alan oyunları ve taktik çalışmalar yapıldı.

Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Iğdır FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Atila Gerin ve yardımcılarının yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, dar alan oyunları ve taktik organizasyonlar üzerinde çalıştı.

Iğdır FK ile Kayserispor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 3. Hafta maçı, Cumartesi günü saat 19.00'da Ankara Aktepe Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da deprem mi oldu? Vatandaşlar Kandilli'nin sitesine akın etti

İstanbul'da peş peşe deprem! İşte merkez üssü ve şiddeti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan ABD'ye Avrupa'da misilleme tehdidi

İran savaşı Avrupa'ya taşıyor! Hedeflerinde komşumuz da var

Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler

Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi

Mahkeme kararını verdi! İşte davayı kazanan taraf

Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi! Tek başına 9 maçı geride bıraktı

Bu takımı kim durduracak? Süper Lig'i ilk haftadan salladılar

Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi