Kayserispor, Iğdır FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Kayserispor, Trendyol 1. Lig 3. haftada Iğdır FK ile Cumartesi günü Ankara Aktepe Stadyumu'nda saat 19.00'da oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Atila Gerin yönetiminde devam etti. Antrenmanda pas, dar alan oyunları ve taktik çalışmalar yapıldı.
Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Iğdır FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Atila Gerin ve yardımcılarının yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, dar alan oyunları ve taktik organizasyonlar üzerinde çalıştı.
Iğdır FK ile Kayserispor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 3. Hafta maçı, Cumartesi günü saat 19.00'da Ankara Aktepe Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı