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Kayserispor'da genel koordinatör İlhan Parlak'ın görevi sona erdi

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da genel koordinatör İlhan Parlak'ın görevinin sonlandığı bildirildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da genel koordinatör İlhan Parlak'ın görevinin sonlandığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz bünyesinde görev alan herkesin, Kayserispor'un kurumsal kimliğini, itibarını ve temsil ettiği değerleri her koşulda koruması temel ilkemizdir. Bu doğrultuda alınan karar, tamamen kulübümüzün kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi amacıyla alınmıştır. Kayserispor olarak, bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde, kulübümüzün menfaatlerini her türlü kişisel yaklaşımın üzerinde tutmaya kararlılıkla devam edeceğiz." görüşlerine yer verildi.

Parlak ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, göreve başlarken en büyük hedefinin kulübe güçlü bir kurumsal kimlik kazandırmak, sürdürülebilir bir yönetim anlayışı oluşturmak ve Kayserispor'u kişilere değil, işleyen bir sisteme bağlı hale getirecek projeleri hayata geçirmek olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Görev sürecinde, kulübün yönetim anlayışı ve izlenecek yol konusunda Tufan Koç ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle, hedeflediğim çalışma düzenini sürdürmenin mümkün olmadığı kanaatine vardım. Bu doğrultuda, Kayserispor genel koordinatörlüğü görevimden kendi isteğimle istifa etmiş bulunuyorum. Görevim sona ermiş olsa da çocukluğumdan beri gönül verdiğim Kayserispor'a desteğim bundan sonra da bir taraftar olarak aynı inanç ve samimiyetle devam edecektir."

Kaynak: AA
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