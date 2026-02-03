Kayserispor'da bir ayrılık daha
Kayserispor, Gideon Jung'un ardından Aaron Opoku ile de yollarını ayırdı. Sezon başında transfer edilen Opoku, 20 maçta 2 asist yaptı ve yeni adresi Almanya'nın Eintracht Braunschweig takımı oldu.
Sezon başında Kaiserslautern takımından transfer edilen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Aaron Opoku'nun sözleşmesi fesih edildi. Sarı-kırmızılı forma ile 20 maça çıkan Opoku 2 asistlik performans sergiledi.
Opoku'nun yeni adresi Almanya ekiplerinden Eintracht Braunschweig takımı oldu. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor