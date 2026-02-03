Haberler

Kayserispor'da bir ayrılık daha

Kayserispor, Gideon Jung'un ardından Aaron Opoku ile de yollarını ayırdı. Sezon başında transfer edilen Opoku, 20 maçta 2 asist yaptı ve yeni adresi Almanya'nın Eintracht Braunschweig takımı oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da bir ayrılık daha. Sarı-kırmızı takımda Gideon Jung'un ardından Aaron Opoku ile de yollar ayrıldı.

Sezon başında Kaiserslautern takımından transfer edilen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Aaron Opoku'nun sözleşmesi fesih edildi. Sarı-kırmızılı forma ile 20 maça çıkan Opoku 2 asistlik performans sergiledi.

Opoku'nun yeni adresi Almanya ekiplerinden Eintracht Braunschweig takımı oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

