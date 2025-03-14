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Kayserispor'da 6 Futbolcu Gaziantep Maçında Yok

Kayserispor'da 6 Futbolcu Gaziantep Maçında Yok
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Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile oynayacak olan Kayserispor'da Arif Kocaman, Anthony Uzodimma, Julian Jeanvier, Dimitrios Kolovetsios, Gökhan Sazdağı ve Hasan Ali Kaldırım sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik Direktör Jakirovic, stoper Majid Hosseini'yi ilk 11'de sahaya sürecek.

Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Kayserispor'da 6 futbolcu forma giyemeyecek. Majid Hosseini ise ilk 11'de sahaya çıkacak.

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Kayserispor'da 6 futbolcu kadroya alınmadı. Boşnak Teknik Adam Sergej Jakirovic nezaretinde çalışan ve Gaziantep'e giderek kampa giren sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Arif Kocaman, Anthony Uzodimma, Julian Jeanvier, Dimitrios Kolovetsios, Gökhan Sazdağı ve Hasan Ali Kaldırım yarın oynanacak Gaziantep maçında takımındaki yerini alamayacak.

Teknik Direktör Jakirovic, stoper mevkiinde Attamah'ın yanında Majid Hosseini'ye forma verecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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