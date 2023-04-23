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Kayserispor'da 3 eksik var

Kayserispor'da 3 eksik var

Spor Haberleri

Süper Lig'in 31. hafta maçında bugün Adana Demirspor ile karşılaşacak Kayserispor'da 3 futbolcu görev alamayacak.

Süper Lig'in 31. hafta maçında bugün Adana Demirspor ile karşılaşacak Kayserispor'da 3 futbolcu görev alamayacak.

Dün Adana'ya giderek kampa giren Kayserispor'da 3 futbolcu bugünkü maçta Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek. Deplasmandan puan veya puanlar ile dönmek isteyen Kayserispor'da sakatlığı bulunan stoper Ali Karimi, Lionel Carole ve kırmızı kart cezalısı Majid Hosseini bugünkü maçın kadrosuna dahil edilmedi.

Sarı kırmızılı takımda bu üç oyuncu dışında eksik bulunmuyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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