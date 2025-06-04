Kayserispor'da 11 Futbolcu Gole Katkı Sağladı, En Çok Asist Miguel Cardoso'dan

Kayserispor'da 11 Futbolcu Gole Katkı Sağladı, En Çok Asist Miguel Cardoso'dan
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Süper Lig 2024-2025 sezonunu 45 puanla 13. sırada tamamlayan Kayserispor, ligdeki 45 golüne 11 futbolcuyla katkı sağladı. Miguel Cardoso 7 asistle en çok katkı yapan oyuncu olurken, Kartal Kayra Yılmaz 6 asistle onu takip etti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un ligde attığı 45 gole 11 futbolcu direkt katkı sağlarken, Cardoso da 7 asist yapan isim oldu.

Süper Lig 2024-2025 sezonunu 45 puanla 13. sırada tamamlayan Kayserispor'da rakip ağlara gönderilen 45 gole 11 futbolcu direkt katkı sağladı. En çok asist yapan Miguel Cardoso oldu. 7 asist yapan Portekizli oyuncuyu 6 asist ile Kartal Kayra Yılmaz takip etti.

Kayserispor'da asist yapan oyuncular ise şunlar oldu:

Miguel Cardoso (7), Kartal Yılmaz (6), Gökhan Sazdağı (5), Mehdi Bourabia (4), Duckens Nazon (3), Ramazan Civelek (3), Ali Karimi (2), Carlos Mane (2), Talha Sarıarslan, Hasan Ali Kaldırım, Stephane Bahoken. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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