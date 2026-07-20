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Kayserispor 2 transferini Kayseri'ye getirdi

Kayserispor 2 transferini Kayseri'ye getirdi
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TFF 1. Lig ekibi Kayserispor, Bodrumspor'dan sol bek Cenk Şen ve Eyüpspor'dan stoper Fethi Özer ile prensip anlaşmasına vardı. İki oyuncu resmi sözleşme imzalamak için Kayseri'ye geldi ve sağlık kontrolünden geçecek.

Kayserispor prensip anlaşmasına vardığı Cenk Şen ve Fethi Özer'i Kayseri'ye getirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Bodrumspor forması giyen sol bek Cenk Şen ve Eyüpspor forması giyen stoper Fethi Özer ile her konuda anlaşmaya vardı. Cenk Şen ve Fethi Özer akşam saatlerinde resmi sözleşme imzalamak için Kayseri'ye geldi.

Hem Cenk Şen hem de Fethi Özer bugün sağlık kontrolünden geçecek ve ardından sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanlarına çıkacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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