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Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 1-0 Önde Geçti

Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 1-0 Önde Geçti
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. İlk yarıda Bourabia'nın golüyle Kayserispor 1-0 öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Taha'nın sağ kanattan ortasında arka direkte Hojer şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

20. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bekay'ın köşeye sert şutunda kaleci Bilal topu kornere çelmeyi başardı.

41. dakikada Karimi'nin pasında topla buluşan Bourabia'nın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

43. dakikada Karimi'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde yükselen Bourabia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Samet Çiçek, Candaş Elbil

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Karimi, Kartal Yılmaz, Ramazan Civelek, Bourabia, Cardoso, Nazon

Yedekler: Onurcan Piri, Mehmet Eray Özbek, Uzodimma, Mane, Baran Ali Gezek, Kayra Cihan, Hasan Ali Kaldırım, Batuhan Özgan, Alperen Öztaş, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Sergej Jakirovic

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Mithat Pala, Berkay Özcan, Akintola, Olawoyin, Jurecka, Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Efe Doğan, Abdülkadir Ömür, Varesanovic, Buljubasic, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Zeqiri, Habil Özbakır, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Bourabia (dk. 43) (Kayserispor)

Sarı Kartlar: Nazon (Kayserispor), Jurecka (Çaykur Rizespor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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