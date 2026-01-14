Haberler

Zecorner Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 18. hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına teknik direktör Radomir Djalovic yönetiminde antrenman yaparak devam ediyor. Takım, 19 Ocak Pazartesi günü oynanacak maça yarınki antrenmanla hazırlanacak.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, ligin ikinci yarısının ilk maçında karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti.

Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 18'inci hafta maçında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Radomir Djalovic yönetiminde, Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş karşılaşmalarının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Beşiktaş ile Kayserispor'un karşılaşacağı mücadele 19 Ocak Pazartesi saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

