Kayserispor Başkanı, Ömer Erdoğan ile görüştü - Haberler

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Kayserispor Başkanı, Ömer Erdoğan ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor Başkanı, Ömer Erdoğan ile görüştü

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, bugün teknik direktör Ömer Erdoğan ile görüştü.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, bugün teknik direktör Ömer Erdoğan ile görüştü.

Türkiye Kupası final maçından bu yana İstanbul'da bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Hikmet Karaman ile yolları ayırdıktan sonra yeni teknik direktörü bulmak için kolları sıvadı. Başkan Berna Gözbaşı, bu çerçevede bugün Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile görüştü.

Başkan Gözbaşı, İstanbul'da yapılan görüşmede Ömer Erdoğan'dan isteklerini, nasıl bir transfer politikası izleyeceğini soran ve neler verebileceğini anlattı. Kayserispor'un mali durumu ve önündeki engeller ile ilgili de konuşulan görüşme, ikinci bir görüşme yapmak üzere sonlandırıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Berna Gözbaşı Ömer Erdoğan Kayserispor İstanbul Spor Haberler

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