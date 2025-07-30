Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın Kulüpler Birliği İcra Kurulu'nda

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın Kulüpler Birliği İcra Kurulu'nda
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Kayserispor'un Başkanı Nurettin Açıkalın, Kulüpler Birliği İcra Kurulu'nda idari işlerden sorumlu başkan yardımcılığına getirildi. İcra Kurulu'nda diğer görev dağılımları da belirlendi.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Kulüpler Birliği İcra Kurulu'nda yer aldı.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulüpler Birliği Vakfı İcra Kurulu görev dağılımı belli oldu" ifadelerine yer verilirken, İcra Kurulu görev dağılımı da şu şekilde gerçekleşti:

Yönetim Kurulu Başkanı: Ertuğrul Doğan

İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Nurettin Açıkalın

Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: İbrahim Turgut

Sportif İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Murat Özkaya

Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mehmet Serpil - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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