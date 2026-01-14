Haberler

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'den satın aldık

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'den satın aldık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, canlı yayında transfer gündemine dair konuştu. Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Burak Kapacak için sarı-lacivertlilerle anlaştıklarını açıklayan Açıkalın, "Burak Kapacak'ın bonservisi konusunda Fenerbahçe'yle anlaştık, oyuncunun bonservisini aldık." şeklinde konuştu.

  • Kayserispor, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ın bonservisini satın aldı.
  • Kayserispor, Dinamo Zagreb'den Ronal Pierre Gabriel, Gaziantep FK'dan Semih Güler, Hatayspor'dan Görkem Sağlam, Manchester United U21'den Sam Mather ve Manchester City U21'den Jadel Katongo ile anlaştı.

Süper Lig ekibi Kayserispor'da Başkan Nurettin Açıkalın, sezon başında Fenerbahçe'den kiraladıkları Burak Kapacak'ın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'DEN BONSERVİSİNİ ALDIK"

Radyospor canlı yayınında konuşan Nurettin Açıkalın, Burak Kapacak'ı bonservisiyle aldıklarını ifade ederek, "Burak Kapacak'ın bonservisi konusunda Fenerbahçe'yle anlaştık, oyuncunun bonservisini aldık." ifadelerini kullandı.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'den satın aldık

EMRE MOR İDDİALARINA CEVAP

Fenerbahçeli bir diğer futbolcu Emre Mor'un transfer durumu hakkında da konuşan Açıkalın, "Bize gelen resmi bir durum yok." yorumunda bulundu.

TRANSFERİ SONLANAN TÜM İSİMLER

Transferde anlaştıkları tüm oyuncuları açıklayan Nurettin Açıkalın, "Kayserispor, sağ bek Dinamo Zagreb'den Ronal Pierre Gabriel, Gaziantep FK'dan stoper Semih Güler, Hatayspor'dan orta saha Görkem Sağlam, Manchester United U21 takımından orta saha Sam Mather ve Manchester City U21 takımından Jadel Katongo ile anlaştık.' sözlerini sarf etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt

Trump gece yarısı tehdit savurdu, Pekin yönetiminden yanıt gecikmedi
Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...

Evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Bu otelde ayda 3 kere...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi

Tehditlerin ardından düğmeye bastılar! Radara saniye saniye yansıdı
Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt

Trump gece yarısı tehdit savurdu, Pekin yönetiminden yanıt gecikmedi
Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk ondan değil

Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk ondan değil
Diyarbakır'daki pompalı tüfekli cinayet; kursa oğlunu kaydettirmek için gitmiş

Kur'an kursundaki cinayetle ilgili kahreden detay: Kayıt için oradaydı