Kayserispor Başkanı Çamlı, TFF 1. Lig'de tek hedefin şampiyonluk olduğunu söyledi

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, bu sezon için sarı kırmızılı takımda tek hedefin şampiyonluk olduğunu söyledi.

TFF 1.Lig'de mücadele veren ve 8 haftayı liderlik koltuğunda tamamlayan Kayserispor, sezonu şampiyon olarak tamamlamak arzusunda. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, kulüp olarak tek hedefin şampiyonluk olduğunu söyledi. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Kayserispor bu şehrin incisi. Kayserispor olarak sezon başında bir hedef koyduk. Şampiyon olarak Süper Lig'e dönmek istiyoruz. Kulüp olarak da şahsım olarak da tek hedef şampiyonluk. İnşallah sezon sonunda; Cenabı Hak nasip ederse amacıma ulaşmış olmanın gururu ile yürürüz. Rabbim nasip etmezse, boynumuzu büker yolumuza bakarız" dedi.

Kayserispor taraftarından destek istediğini de yineleyen Başkan Ali Çamlı, "Seyircimiz vefakar ve ama seyircimiz küskün. Bu da küme düştüğümüz için. Biraz da işin ekonomik boyutu var tabiki. Bunu da aşacağız. Bu sezon takımımız iyi oynuyor, maç kazanıyor ve şampiyonluğa gidiyor. Bundan sonraki haftalarda desteğin artacağına inanıyorum. Ama bilet fiyatları ile ilgili de onların talebi olması halinde hiç tereddütsüz yerine getiririz. Yeter ki tribünlerimiz dolsun, bir şölen havası olsun" diye konuştu.

Hakemler ile ilgili yaptığı açıklamalarını yineleyen Başkan Çamlı, "Hakemler hakkında yaptığım açıklamaların da arkasındayım. Biz buraya çim biçmeye gelmedik. Kayserispor'un hakkını savunmaya geldik. Ben eski kurdum. Sahada atılan adımların öne mi arkaya mı olduğunu hisseden, bilen birisiyim. Durduk yere cümle kuracak kadar boş adam değilim. Bütün hakemleri gerçekten çok seviyorum, ama bazı hakemler ile ilgili sıkıntılarım var. Hataya varım ama yanlışa asla. Yenilirsem yenileyim, her maçı yeneceğim diye bir kaide yok. Ama düdükler eşit çalınsın" yorumunda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı