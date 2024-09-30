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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan hakeme olay sözler: Delikanlılarsa çıkacaklar

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Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-0 yenilen Kayserispor'un Başkanı Ali Çamlı, hakem Atilla Karaoğlan'ın bir sonraki maçlarına verilmemesini talep etti. Hakem kararlarını eleştirerek federasyona çağrıda bulunan Çamlı, "Sevinsinler. Çok mutlu olsunlar. Ama hakeme rağmen Kayserispor'a kimse bir şey yapamayacak. Burası çok büyük camia. Hiçbiri bir şey yapamayacak. Yüreği yiyen varsa çıksın. Delikanlı gibi konuşalım. Hakem, federasyon hiç, hepsi hikaye. Delikanlılarsa çıkacaklar" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-0 yenilen Kayserispor'da Başkan Ali Çamlı, maçı yöneten Atilla Karaoğlan'ın bundan sonra oynayacakları maça verilmemesini istedi.

HAKEM GÖREVİNİ GÜZEL YAPTI

Çamlı, maçın ardından stat çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik etti. Hakem hakkında değerlendirmede bulunan Çamlı, "Hakemi de tebrik ediyorum. Görevini güzel yaptı. Gerçekten tebrik ediyorum. Federasyona ve MHK'ye buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Bu hakemi bizim maçlara verirlerse o zaman daha değişik konuşurum." dedi.

"DELİKANLIYSA KONUŞACAKLAR"

Çamlı, "Lütfen vermesinler. Yani bu hakem geçen sene iki Galatasaraylı çarpışıyor faul veriyor. Dönüyor, o top bize gol oluyor. Maçı kaybediyoruz. Sivas maçında VAR hakemi nizami golü, ofsayt diye iptal ediyor. Tebrik ediyorum. Atilla Karaoğlan'a ben amatör ligde maç yönettirmem. Türk futbolunu eğer mahvetmek istemiyorlarsa bu hakemlere dikkat etsinler. Tabii, Fener yendi, Galatasaray puan kaybetti, Beşiktaş'ın 3 puan alması lazım. Aldı, Beşiktaş'ı tebrik ediyorum."

"İlk yarı oynadığımız futbol herhalde hakemi korkuttu ki görevini güzel yaptı. Tebrik ediyorum." diyen Çamlı, "Sevinsinler. Çok mutlu olsunlar. Ama hakeme rağmen Kayserispor'a kimse bir şey yapamayacak. Burası çok büyük camia. Hiçbiri bir şey yapamayacak. Yüreği yiyen varsa çıksın. Delikanlı gibi konuşalım. Hakem, federasyon hiç, hepsi hikaye. Delikanlılarsa çıkacaklar. Bu hakemlerle ilgili konuşacaklar. O penaltıyı yorumlayacaklar. Vermediğini yorumlayacaklar. Sonra konuşacağız." diye konuştu.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan hakeme olay sözler: Delikanlılarsa çıkacaklar
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Spor

Trendyol Süper Lig Atilla Karaoğlan Kayserispor Ali Çamlı Beşiktaş Politika Sözler Futbol Spor

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Yorumlar (7)

Yusuf KOÇ:

Yaw sen 3 tane gol attın da hakem mi iptal etti

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ferhat yörük:

Penaltı değildi ki zaten. Bi önceki pozisyonda imbolileye yapılan net penaltı var dönüp veremediler. Konuşuyorsun kendi kendine

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Erkan Dag:

bu yıl hakemler Beşiktaş i koruyor açık net

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BOZKURT_07 null:

vay arkadaş yıllardır bir bitmedi su hakem kavganiz yenilen hakeme saldırıyor kardeşim okadar takimsiniz dört büyükler dışında hepiniz anlasın çekilin ligten topluca bak bakım neler oluyor madem bu kadar dertlisiniz yapın bir delikanlilik

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Fatih :

milleti aptal yerine koymuş resmen. yaw hakem senin neyini vermedi??

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Hasan YILDIZ:

maçtan sonra başkanlar neden konuşur ki ,ayrıca mahalle ağzıyla konuştu. başkan kendi işini düzgün yapsın yeter, medyaya basın sözcüsü açıklama yapsın

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MUSTAFA ALİ_5635:

O ZAMAN DERLER ADAMA GEÇEN SEZON BÜYÜKEKŞİ Yİ NEDEN SAVUNDUNUZ DİYE.BU HAKEM TESCİLLİ BİR CİNCONU VE BÜYÜKEKŞİ NİN KIRINTILARINDAN.

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